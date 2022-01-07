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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:36330

У Сумах поновлює роботу пункт вакцинації від COVID-19

У поліклінічному відділенні № 1 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР поновлює роботу пункт вакцинації від COVID-19.

Проводиться вакцинація та ревакцинація (бустерна доза) препаратами:  Pfizer BioNTech, CoronaVac.

Графік роботи: ПН – ПТ з 9.00 до 12.00

Адреса: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13, кабінет № 22 (2 поверх поліклінічного відділення №1)

Записатися, дізнатися детальну інформацію можна за телефоном реєстратури: +38 (0542) 701-335.

Общество CoVID-19 Вакцинація
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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