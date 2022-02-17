РФ готує провокації на кордоні з Сумською областю — Живицький РФ готує провокації на кордоні з Сумською областю. Про це у своєму відеозверненні 7 березня повідомив голова Сумської військової адміністрації — Дмитро Живицький.

У Суджі на кордоні Сумської області росіяни зі свого боку підігнали автобуси, зібрали місцевих мешканців РФ, а пропагандистські ЗМІ знімають відео про те, що нібито це українці евакуйовуються на територію Росії. Про це Суспільному повідомив Дмитро Живицький.

"Вони організовують гумконвої. Не треба в це вірити. Нічого такого немає. Ніякі українці не переходять кордон з РФ", — додав він. Дмитро Живицький зазначив, що ніякі гумконвої з Росії Сумщина приймати не буде, це буде сприйматися як подальше вторгнення будь-якого транспорту, який буде заїжджати.

Раніше Кремль запропонував організувати зелений коридор з гарячих точок в Україні на територію РФ. Україна відмовилась, але перемовини про евакуацію триватимуть, повідомили в МінТОТ.

"Щодо "зелених коридорів", 7 березня на 16 годину призначено черговий раунд переговорів і там буде вирішуватися питання про режим тиші для евакуації", - зазначив Дмитро Живицький.

"Ми хочемо вивезти людей. Ми хочемо їх евакуювати. Сподіваємось на те, що буде така можливість зеленого коридору, щоб ми могли їх вивезти. Так само у нас є іноземні студенти в Сумській області. Це близько 2 тисяч осіб. До нас постійно звертаються їхні посольства і так само йдуть переговори на міждержавному рівні, щоб ми могли вивезти як іноземних студентів, так і наших громадян. На даний момент такої можливості немає. Люди на свій страх і ризик намагаються виїхати з Сумської області. Покинути зону активних бойових дій. На жаль, наражаються на небезпеку. Автомобілі грабуються, розстрілюються. Ми не рекомендуємо це робити", — додав Живицький.