Бюро економічної безпеки України запустило телеграм бот для прийому повідомлень про необґрунтоване підвищення цін

Станом на 7 березня 2022 року на електронну скриньку zvernennya@esbu.gov.ua отримано понад 100 повідомлень від громадян, які, в основному, стосуються підвищення цін на продукти харчування та житло. Найбільше повідомлень надійшло з Львівської області.

Всі звернення одразу фіксуються та опрацьовуються.

До осіб, які вирішили нажитися у воєнний час вживаються необхідні заходи.

Для зручності користувачів та з метою оперативного реагування, БЕБ розроблено Телеграм бот:

https://t.me/StopOverpriceBot

БЕБ звертається до громадян, яким відомі випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, товари повсякденного вжитку чи послуги, повідомляйте про це через бот. Зокрема, детально опишіть ситуацію: вкажіть місто, адресу, дату і час події. За можливості додайте фото/відео події.

Узагальненні результати опрацювання повідомлень можна відслідковувати на офіційному Телеграм-каналі БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua