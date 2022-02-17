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Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на десятки мільйонів гривень.

Допомогу отримали організації критичної інфраструктури, волонтерські рухи, медустанови, міські та селищні адміністрації, місця тимчасового знаходження переселенців, населення у гарячих точках країни. 

Для підтримки обороноздатності країни корпорацією АТБ перераховано до держбюджету 100 мільйонів гривень авансового податкового платежу.

Незважаючи на обстріли та складну ситуацію у місті Київ, столичний Охмадит, де лікуються діти з онко з усієї країни, отримав 20 тон продуктів та товарів першої необхідності.

«З початку військової агресії ми всі опинилися на єдиній лінії фронту. Фронту, де все вирішує не зброя й гроші, а люди. Люди, які щодня роблять свою роботу, віддаючи всі свої сили та енергію задля виконання спільної справи. — розказав про діяльність компанії та її співробітників Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ. — Саме вони, ризикуючи своїм життям, відкривають магазини та працюють на касах. Саме вони ведуть фури під ракетними ударами та авіанальотами. Саме вони під обстрілами та військовим блокуванням збирають товар на складах. Впевнено, спокійно та рішуче виконують свою справу».

У містах прямого бойового зіткнення сформовані опорні магазини «АТБ», задля максимального забезпечення населення продуктами харчування та товарами першої необхідності. Вся актуальна інформація для населення оперативно розміщується на сайтах компанії та на сторінках у соцмережах.

Також мирним жителям у містах, що зазнають авіанальотів та бомбардувань компанія надала підвальні приміщення своїх працюючих магазинів під бомбосховища, де також сформовані запаси питної води.

З початку війни, вся велика команда корпорації АТБ працює у посиленому режимі 24/7.

Робить все можливе, щоби максимально забезпечити населення країни продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Надати найповнішу і найширшу допомогу!

Ми не зупиняймось.

Все буде Україна!

Экономика
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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