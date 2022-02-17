У Сумському районі рятувальники ліквідували пожежу в багатоквартирному будинку 7 березня о 02:14 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в десятиквартирному одноповерховому будинку в смт Степанівка, Сумського району. На гасіння залучалося відділення 27-го державного пожежно-рятувального посту.

Як було встановлено, вогонь охопив квартиру, покрівлю та перекриття будинку на значній площі. Ускладнювало ситуацію те, що будівля була дерев’яна, обкладена цеглою. Для забезпечення достатньої кількості води на гасіння, автоцистерну довелося дозаправляти від пожежного гідранту, який знаходився на відстані близько 3,5 км від місця пожежі.

О 02:46 вдалося локалізувати загоряння на площі близько 100 кв. м покрівлі та перекриття, запобігши подальшому поширенню вогню на інші 9-ть квартир та весь будинок, загальна площа якого складає 2 тис кв. м. Щоб повністю приборкати пожежу довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. О 05:05 загоряння повністю приборкали.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання.

Головне управління ДСНС України у Сумській області