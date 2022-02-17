Мобільні оператори України запускають національний роумінг Тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.

Оператори Vodafone, Київстар, lifecell разом з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку запускають тестування національного роумінгу в Україні. Тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.

Як підключитись до мережі іншого оператора. Всі пункти обов'язкові:

1️⃣ Відключити автовибір мережі

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

2️⃣ Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

3️⃣ Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4️⃣ Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Важливо: раз на день намагатись повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плана вашого оператора. Звертаємо увагу на те, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг. Просимо вибачення за можливі незручності.

P.S. Перш за все нацроумінг буде підключений в зоні бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.