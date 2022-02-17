У Тростянці російські військові організовують псевдомітинг з вимогами про створення "зеленого коридору" для евакуації У Тростянці на Сумщині російські військові організовують мітинг з вимогами про створення "зеленого коридору" для евакуації. Про це розповів мер міста Юрій Бова у відеозверненні ввечері 6 березня. Він назвав такі дії провокацією і закликав містян не брати участь.

За словами Юрія Бови, російські військові закликають людей прийти на так званий мітинг 7 березня на центральну площу міста. "Ворог планує певну провокацію і зазиває людей на так званий мітинг з якимись незрозумілими вимогами про "зелений коридор", - сказав він.

За його словами, російські військові викрали комунальні автобуси і "невідомо що з ними роблять". Він попросив містян не вестись на провокації і не сідати в ці автобуси. "Жодної співпраці з окупантом зараз не може бути, в тому числі моєї, як міського голови", - сказав Юрій Бова.

Він додав, що військова адміністрація Сумщини працює над тим, щоб організувати безпечну евакуацію населення з Тростянця. Втім, наразі це неможливо, бо російські військові розстрілюють цивільні автомобілі на виїздах з міста.

За словами міського голови, комунальні служби роблять все, щоб забезпечити умови для населення - ідуть ремонтні роботи для відновлення електропостачання та забезпечення водою, пише Суспільне.