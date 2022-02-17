Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:43310

У Тростянці російські військові організовують псевдомітинг з вимогами про створення "зеленого коридору" для евакуації

У Тростянці на Сумщині російські військові організовують мітинг з вимогами про створення "зеленого коридору" для евакуації. Про це розповів мер міста Юрій Бова у відеозверненні ввечері 6 березня. Він назвав такі дії провокацією і закликав містян не брати участь.

За словами Юрія Бови, російські військові закликають людей прийти на так званий мітинг 7 березня на центральну площу міста. "Ворог планує певну провокацію і зазиває людей на так званий мітинг з якимись незрозумілими вимогами про "зелений коридор", - сказав він.

За його словами, російські військові викрали комунальні автобуси і "невідомо що з ними роблять". Він попросив містян не вестись на провокації і не сідати в ці автобуси. "Жодної співпраці з окупантом зараз не може бути, в тому числі моєї, як міського голови", - сказав Юрій Бова.

Він додав, що військова адміністрація Сумщини працює над тим, щоб організувати безпечну евакуацію населення з Тростянця. Втім, наразі це неможливо, бо російські військові розстрілюють цивільні автомобілі на виїздах з міста.

За словами міського голови, комунальні служби роблять все, щоб забезпечити умови для населення - ідуть ремонтні роботи для відновлення електропостачання та забезпечення водою, пише Суспільне.

 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Під Сумами росіяни билися з росіянами
Сегодня 23:01
Президент нагородив голову Сумської ОВА та мера Сум
Сегодня 22:55
Іноземні студенти Сумського національного аграрного університету забезпечені продуктами
Сегодня 22:39
У Тростянці російські військові організовують псевдомітинг з вимогами про створення "зеленого коридору" для евакуації
Сегодня 21:43
Генсек ООН закликав організувати гуманітарні коридори у Маріуполі, Сумах та Харкові
Сегодня 21:14
У Сумах рятувальники відновлювали вікна в будівлі навчального закладу (ВІДЕО)
Сегодня 19:18
У Шостці рятувальники оперативно ліквідували пожежу в 5-ти поверховому житловому будинку (ВІДЕО)
Сегодня 19:17
Чим зайняти дітей в укритті?
Сегодня 19:07
Соціальні виплати, попри війну, по безробіттю призупинятися не будуть!
Сегодня 18:30
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
Вчера 21:24
Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
17.02.2022 12:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.