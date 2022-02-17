Іноземні студенти Сумського національного аграрного університету забезпечені продуктами Станом на 6 березня в гуртожитках Сумського національного аграрного університету залишилися близько 500 студентів. 170 з них – іноземні. Це громадяни Китаю, Намібії, Гани, Туркменістану, повідомив Юрій Данько, проректор з наукової роботи СНАУ.

За його словами, проблем з продуктами поки немає. Університет має свою худобу, отримує гуманітарну підтримку від випускників. Студенти забезпечені молоком, для них готують їжу та печуть хліб. Є підвезення води. Також на території університету обладнано 4 бомбосховища, пише Суспільне.

"Ми завчасно підготували і підвали, і бомбосховища, провели навчання. Тому, коли все почалося, ми всіх евакуювали у ці приміщення. Для нас це особливий виклик, тому що студенти дезорієнтовані, не всі з них розуміють українську мову", – говорить Юрій Данько.

Facebook Zhenkun Cui

"Ми отямилися, ми в порядку, не дивлячись на те, що відбувається навкруги", - розповів Суспільному студент з Намібії Ндісіро Турімує.

Аквуах Херберт Ніі Аконор, студент з Гани: "З самого початку ми їхати не хотіли, тому що сподівались, що все швидко закінчиться. Але зараз вирішили, що таки треба їхати або до Львова, або до Ужгорода, на кордон з Польщею, Румунією, Словаччиною. Але ми не можемо це зробити, бо Суми блоковані, відсутнє транспортне з'єднання", - сказав студент з Гани Аквуах Херберт Ніі Аконор.