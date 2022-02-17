Генсек ООН закликав організувати гуманітарні коридори у Маріуполі, Сумах та Харкові Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав організувати в Україні гуманітарні коридори для цивільного населення, які бажають залишити Маріуполь, Харків, Суми та інші міста в зоні військових дій.

Звернення опубліковане 6 березня у Twiiter генсека.

"Необхідно встановити паузу в бойових діях в Україні, щоб гарантувати безпечний прохід цивільних осіб з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, охоплених конфліктом", — написав він.

За його словами, для цього необхідно сторонам конфлікту встановити паузу в бойових діях і припинити вогонь на час евакуації мирних громадян. Також необхідно забезпечити доставку життєво важливих гуманітарних вантажів для тих людей, які вирішать залишитись, вважає Гутерреш.