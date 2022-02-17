Дмитро Живицький про основне на 14.00 4 березня Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький звернувся до жителів області.

Дорогі мешканці Сумської області! Основне на 14 годину сьогодні 04.03.2022.

Працюють всі комунальні, служби, відновлюється електропостачання, на жаль , не можливо по багатьом містам області повністю на 100% відновити електропостачання.

Було вщент зруйновано підстанцію біля міста ЛЕБЕДИН. Лебедин залишається без електроенергії. Лебедин залишається без електрозв'язку. Зараз вирішується питання яким чином можна буде приєднати електроенергію і дати тепло для Лебедина.

Обласний центр місто СУМИ частково було відновлено електропостачання буквально протягом декілька годин після бомбардування.

Ми дякуємо всім енергетикам, які працюють під кулями, ризикуючи своїм життям для того, щоб забезпечити електроенергію для можливих стратегічних об'єктів, а саме для мешканців нашої області.

Немає в багатьох води в місті Суми, тому що немає електроенергії для підкачуючих станцій, немає електроенергії для водозабору, тому багато районів залишається без води.

Потерпіть, будь-ласка, працюють всі і ми сподіваємось, що найближчим часом можна буде відновити електропостачання, а значить і відновити водопостачання в місті Суми.

Що стосується міста ОХТИРКА зруйновіні котли і машинне відділення Охтирської ТЕЦ, немає тепла, половина міста і надалі залишається без електроенергії. Ситуація ускладнюється не тільки тим, що було потрапляння бомби в саму ТЕЦ, а так само зруйновані і опори, і лінії електропередач як високовольтні так і лінії електропередач Обленерго. Зруйновані опори і це так само займе певний час для того, щоб відновити електропостачання.

По багатьом населеним пунктам сільської місцевості немає електрики, тому що були обстріли, було бомбардування і це призвело до руйнування системи електропостачання.

Є проблеми у місті ТРОСТЯНЕЦЬ.

Тростянець і надалі залишається місцем гуманітарної катастрофи, хотіли окупанти забрати машини ритуальних служб і вони не змогли цього зробити, їх завести вони їх просто розстріляли, знищили. Тут є проблема, щоб нормально поховати мешканців, яких було по звірячому розстріляно прямо на вулицях м. Тростянець. Північна частина області більш менш спокійна, організована робота харчування, організована робота підвезення їжі. Ми зараз працюємо над тим, щоб забезпечити запас їжі, бо ми знаємо, що є сьогодні провокації з боку Російської Федерації, вони запрошують наших мешканців отримати їжу на своїй території, пропонують якісь гуманітарні конвої.

Проте, серед місцевих мешканців, ширяться чутки, що ця їжа може бути отравлена. Тому звертаюся до всіх мешканців, що ми Влада, Уряд, Президент, працюємо над тим, щоб забезпечити, не тільки станом на сьогодні, продуктами харчування все населення Сумської області, а й зробити певний запас, якщо візьмуть у якесь кільце, чи в облогу міста. Щоб у людей були мінімум сухпайки, крупи, олія, щоб могли собі приготувати їжу. Ми над цим зараз працюємо! Зараз ідуть гуманітарні конвої , фури з Європи: Італії, Німеччини, Польщі, Нідерландів, деякі машини зараз знаходяться на кордоні і проходять кордон, для того щоб проїхати в область. Нажаль, немає станом на сьогодні відкритого зеленого коридору, щоб можна було безпечно провезти продукти харчування.