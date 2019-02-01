Водоканал найближчим часом поверне воду в оселі містян. Сумський водоканал працює у посиленому режимі

Успішно запущено в роботу Лучанський водозабір. Наразі з водою будинки по вулицях Реміснича, Металургів, Праці, Горького, Супруна, Новомістенська, Леваневського,Троїцька, Псільська, Привокзальна, Бельгійська, Родини Линтварьових, проспекту Шевченка та урочища Баранівка.

Водоканал включає в роботу Ново-Оболонський, Тополянський, Лепехівський водозабори. Відповідно вода з'явиться в будинках Роменського, Кіровського, Курського мікрорайонів, Веретенівки, с.Піщане, Ганнівки, Косіввщини, центру міста та прилеглих до них вулиць.

Запускає в роботу Токарівський водозабір. Буде відновлено водопостачання в оселях мешканців 9-го - 12-го мікрорайонів, також вулиць Харківська, СКД, Зеленко, Прокоф’єва, Замостянська, Мірошніченко та Василівки.