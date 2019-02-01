За 10 месяцев текущего года специалисты Госпродпотребслужбы в Сумской области провели проверки 63 объектов централизованного водоснабжения....
Апелляция оставила без изменений решение о взыскании с КП «Водоканал Белополье» 2,3 млн грн убытков причиненных окружающей среде....
Сотрудники КП «Кролевецводоканал» написали обращение к Кролевецкому горсовету по поводу тарифов на водоснабжение....
Через контролера ООО «Водоторгприлад» стало известно, что по домам города Ахтырка ходят неизвестные, которые представляются сотрудниками «водоканала» и предлагают проверить...
КП «Водоканал Белополья» возместило убытки за загрязнение реки Вир недостаточно очищенными сточными водами....