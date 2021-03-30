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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:37319

Водоканал поки не зможе відновити водопостачання Хіммістечку

Про це повідомляє прес служба комунального підприємства.

Дорогі жителі Хіммістечка!
На жаль, Пришибський водозабір залишається знеструмленим через пошкоджену унаслідок бомбардування 40-у Підстанцію. Без електрики немає змоги подати воду до будинків р-ну Хіммістечко та Баси, вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська (від Сергія Табали до СумДУ) та прилеглих до них вулиць.
Водоканал здійснює підвіз води. Одна автоцистерна виїхала до 5-ої лікарні, потім на перетин вулиць Серпнева та Охтирська. Друга машина буде стояти між пологовим будинком та гуртожитком на вулиці Санаторна, 31.
Зверніть увагу!  У зв'язку з комендантською годиною машини будуть стояти до 17:00.
Общество Водопостачання
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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