Водоканал поки не зможе відновити водопостачання Хіммістечку Про це повідомляє прес служба комунального підприємства.

Дорогі жителі Хіммістечка!

На жаль, Пришибський водозабір залишається знеструмленим через пошкоджену унаслідок бомбардування 40-у Підстанцію. Без електрики немає змоги подати воду до будинків р-ну Хіммістечко та Баси, вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська (від Сергія Табали до СумДУ) та прилеглих до них вулиць.

Водоканал здійснює підвіз води. Одна автоцистерна виїхала до 5-ої лікарні, потім на перетин вулиць Серпнева та Охтирська. Друга машина буде стояти між пологовим будинком та гуртожитком на вулиці Санаторна, 31.

Зверніть увагу! У зв'язку з комендантською годиною машини будуть стояти до 17:00.