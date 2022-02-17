Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:02211

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів

Під час другого раунду перемовин між Україною та Росією сторони досягли порозуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів. Українська держава просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново почати необхідні дії для організації гуманітарних коридорів і готова зі свого боку зробити все необхідне для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів.

Через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, низка українських міст і сіл опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих населених пунктах бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання.Населені пункти в районах бойових дій, що потребують створення гуманітарних коридорів, розташовані в Сумській (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівській (східна та північна частини Чернігівщини), Харківській (уся область, крім південно-східної частини), Київській (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївській (Баштанський, Снігурівський, Березнегуватський напрями), Запорізькій (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями), Херсонській (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями), Луганській та Донецькій областях (Волноваський, Маріупольський райони) тощо.

«Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони. Домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам», – сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, член Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Ольга Стефанішина.

«Літні люди, жінки та діти не отримують медичної допомоги, малюки народжуються в підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті, – це звук вибухів. Мирні жителі не мають їжі й питної води, багато з них – люди з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Доведення їх до зневоднення, виснаження, страждання від відсутності своєчасної медичної допомоги у XXI столітті – не що інше, як катування. Ми дуже сподіваємося, що президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер зробить усе можливе, щоб якнайшвидше розгорнути роботу в гуманітарних коридорах для збереження життя людей», – додала координатор дій щодо гуманітарних коридорів від Офісу Глави держави Тетяна Ломакіна. За словами радника – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, за вісім днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64.

«Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги», – повідомила вона.

Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього Україна очікує й від російської сторони.

Общество Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сегодня 12:57

Звернення Дмитра Живицького до мешканців Сумщини

Звернення Дмитра Живицького до мешканців Сумщини.
Евакуація мирного населення Сумщини.
РОЗ'ЯСНЕННЯ СТАНОМ НА 4 БЕРЕЗНЯ 
Над цим питанням ми працюємо...

Сегодня 09:13

Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 3.03.2022 р.

Звіт у текстовому варіанті за 03.03.2022.
Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині,...

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Водоканал найближчим часом поверне воду в оселі містян.
Сегодня 15:14
Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів
Сегодня 13:02
Звернення Дмитра Живицького до мешканців Сумщини
Сегодня 12:57
Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 3.03.2022 р.
Сегодня 09:13
Робота EVA в умовах воєнного стану: ціни та можливості оплати
Вчера 18:18
В Охтирці російські окупанти зруйнували ТЕЦ і залізничний вокзал
Вчера 18:16
СБУ попереджає українців про чергову загрозу від окупантів
Вчера 17:34
У Телеграмі з’явився бот, який зламує та краде акаунти користувачів
Вчера 16:30
Під Сумами затримали 4 військовослужбовців Російської Федерації.
Вчера 15:59
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
17.02.2022 12:25
«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков
17.02.2022 11:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.