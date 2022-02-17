Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів

Під час другого раунду перемовин між Україною та Росією сторони досягли порозуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів. Українська держава просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново почати необхідні дії для організації гуманітарних коридорів і готова зі свого боку зробити все необхідне для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів.

Через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, низка українських міст і сіл опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих населених пунктах бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання.Населені пункти в районах бойових дій, що потребують створення гуманітарних коридорів, розташовані в Сумській (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівській (східна та північна частини Чернігівщини), Харківській (уся область, крім південно-східної частини), Київській (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївській (Баштанський, Снігурівський, Березнегуватський напрями), Запорізькій (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями), Херсонській (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями), Луганській та Донецькій областях (Волноваський, Маріупольський райони) тощо.

«Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони. Домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам», – сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, член Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Ольга Стефанішина.

«Літні люди, жінки та діти не отримують медичної допомоги, малюки народжуються в підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті, – це звук вибухів. Мирні жителі не мають їжі й питної води, багато з них – люди з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Доведення їх до зневоднення, виснаження, страждання від відсутності своєчасної медичної допомоги у XXI столітті – не що інше, як катування. Ми дуже сподіваємося, що президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер зробить усе можливе, щоб якнайшвидше розгорнути роботу в гуманітарних коридорах для збереження життя людей», – додала координатор дій щодо гуманітарних коридорів від Офісу Глави держави Тетяна Ломакіна. За словами радника – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, за вісім днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64.

«Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги», – повідомила вона.

Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього Україна очікує й від російської сторони.