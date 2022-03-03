У Шостці поліцейські затримали двох зловмисників, які викрали у церкві «тривожний» рюкзак прихожанки

За словами потерпілої, в наплічнику знаходились золоті ювелірні вироби, 500 Євро, 100 доларів США, близько двох тисяч гривень, мобільний телефон, речі, ліки та документи: її паспорти, свідоцтва на право власності на житло та на земельний пай.
У ході першочергових пошукових заходів, правоохоронці менш ніж за півгодини знайшли та затримали вказаних зловмисників. Ними виявилися двоє раніше судимих жителів Шосткинської громади, яким 32 та 40 років.
Наразі вони спілкуються з поліцейськими.
Частину викрадених речей правоохоронці вже знайшли та повернули власниці. Місце знаходження інших речей встановлюють поліцейські.