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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:43358

У Шостці поліцейські затримали двох зловмисників, які викрали у церкві «тривожний» рюкзак прихожанки

Подія сталася сьогодні вдень у Шостці. До поліції телефоном звернулася 63-річна місцева мешканка та розповіла, що двоє невідомих чоловіків у приміщені церкви заволоділи її рюкзаком, поки вона відійшла на кілька метрів помолитися біля ікон.

За словами потерпілої, в наплічнику знаходились золоті ювелірні вироби, 500 Євро, 100 доларів США, близько двох тисяч гривень, мобільний телефон, речі, ліки та документи: її паспорти, свідоцтва на право власності на житло та на земельний пай.

У ході першочергових пошукових заходів, правоохоронці менш ніж за півгодини знайшли та затримали вказаних зловмисників. Ними виявилися двоє раніше судимих жителів Шосткинської громади, яким 32 та 40 років.

Наразі вони спілкуються з поліцейськими.
Частину викрадених речей правоохоронці вже знайшли та повернули власниці. Місце знаходження інших речей встановлюють поліцейські.

Право
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