Кіберполіція продовжує блокувати ворожі акаунти у соцмережах Заблоковані облікові записи розповсюджували дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

Наразі у боті, котрий допомагає блокувати диверсійні акаунти, 136 тисяч підписників, в групі - 84 тисячі підписників.

І ми тішимося, що ви долучилися і створили справжню кіберармію!

За допомогою боту ми разом заблокували Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі та TikTok-акаунти, які розповсюджували дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

- Посилання на Telegram-канал - https://t.me/stoprussiachannel. Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити.

- Посилання на бот - https://t.me/stopdrugsbot. Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.

Також кіберполіція запустила бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні.

За допомогою боту кожен українець може направити лист росіянам і повідомити про факти військової агресії проти наших співвітчизників.

- Посилання на бот - https://t.me/lettersoftruthbot

Не залишайтеся байдужими! Долучайтеся!

Департамент кіберполіції Національної поліції України