У Сумах працюють над тим, щоб відкрилося більше аптек У Сумах сьогодні спокійно – зранку обстрілів не було, комунальний транспорт рухається у черговому режимі.

Про таке у своєму відеозверненні нещодавно повідомив міський голова Олександр Лисенко: «Світлофори включати не будемо – таке розпорядження отримали від військових. Світло вимикати також не будемо. Так потрібно. Готуємося до розподілу продуктів. Всі сумчани дисципліновані і знають, що потрібно робити у відповідній ситуації. Черги в магазинах та аптеках поки що є. Працюємо над тим, щоб відкрилось більше аптек. Лікарні також працюють. Усе - в штатному посиленому режимі. Співпрацюємо з військовими. Дякую всім, хто самоорганізувався, патріотам, хто контролює спокій та порядок у місті. Також дякую усім волонтерам, які налагодили цей рух в місті. Що стосується гуманітаної допомоги – поки що вирішуємо, як її доправити в Суми. Шукаємо контакти. Звертайтеся до міськради, телефонуйте за номером 1580 – раді усім, хто готовий допомогти. Усім спокою та перемоги!».



