В Сумах снова митингуют «фрунзенцы»

Сегодня в Сумском горсовете запланирована сессия и «фрунзенцы» снова пришли добиваться выплаты долгов по зарплате. Предприятие не выплатило бывшим работникам больше 200 млн грн.
Напомним: «Сумское НПО» является самым большим должником по зарплате в Украине.
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