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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Ушла из жизни легендарная экс-глава Шостки Сталина Кушнирова

22 февраля, на 83 году ушла из жизни Сталина Дмитриевна Кушнирова, почетный гражданин Шостки, бывшая глава Шосткинского горисполкома, 1-й секретарь Шосткинского горкома КПУ Сумской области, член Ревизионной Комиссии КПУ в 1981-1990 гг.

Сталина Кушнирева родилась 27 октября 1939 г. в г. Ужуре (Красноярский край). В 1956-64 г. работала на заводе "Импульс". 1964 – была вторым секретарем Шосткинского горкома ЛКСМУ. 1967-77 г. г. – работала заведующим отделом пропаганды и агитации горкома партии, секретарем горкома. В июне 1977 г. избрана председателем исполкома городского совета. Впоследствии стала первым секретарем горкома Компартии Украины. В этой должности работала до 1990 г. После выхода на пенсию работала в горсовете, на «Свеме», НИИХП. Она была удостоена высоких государственных наград, среди которых два ордена Трудового Красного Знамени.

В свое время Сталина Дмитриевна создавала новую историю города. Среди них, благодаря ее таланту руководителя, кипучей энергии Шостка перестраивалась, превращалась в развитый промышленный, культурный, спортивный центр Сумщины. При руководстве Сталины Кушнировой, как вспоминают старожилы, Шостка была городом роз, они повсюду цвели на газонах и клумбах…

Как информируют в Шосткинском городском совете, прощание с легендарной женщиной, бывшим мэром Шостки состоится сегодня, 23 февраля, с 12:00 до 13:00 в Центре культуры и досуга (бывший БК "Родина") по ул. Садовый бульвар, 13, пишет Шостка.info.

Общество
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