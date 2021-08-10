58 окрема мотопіхотна бригада відзначає день народження Заступник голови Сумської облдержадміністрації Вячеслав Печененко у Батурині взяв участь у проведенні урочистих заходів з дня утворення 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Вячеслав Печененко привітав керівництво і особовий склад із знаменню датою та вручив почесні грамоти і цінні подарунки з нагоди свята.

За його словами, свято військової частини – це завжди день гордості й честі, вірності військовій присязі та українському народові. Це також день згадування і вшанування загиблих друзів по зброї.

«Уславлене бойове співтовариство 58-ї бригади кувалося у героїчних битвах на Донецькому та Луганському напрямках. Міцно тримаючи під контролем 30-кілометрову ділянку фронту, ви стримували агресора на позиціях, не пускаючи його на рідну землю», – сказав він.

Посадовець відзначив також символічність назви бригади – імені гетьмана Івана Виговського, який у битві під Конотопом, де нині дислокується 58-ма бригада, ущент розбив стотисячну Московську армію, чим довів незламність національного характеру українців.

«Нащадки козацького роду нині мужньо несуть службу в ім’я України та її незалежності. Українські воїни готові боронити рідну землю краще, ніж будь-коли. «Разом до перемоги!» – гасло, викарбуване на емблемі 58-ї окремої мотопіхотної бригади – нині актуальне як ніколи», – зазначив Вячеслав Печененко у привітанні.