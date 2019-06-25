На Сумщине украли 63 тыс. грн на установке светофора Предстанет перед судом чиновник УЖКХ за злоупотребление полномочиями с убытком в несколько десятков тысяч гривен.

Следователями Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры закончено досудебное расследование, и направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица жилищно-коммунального хозяйства Шосткинского городского совета, который путем злоупотребления служебным положением растратил средства местного бюджета.

По данным следствия, должностное лицо злоупотребляя своим служебным положением, при обеспечении выполнения работ по договору, растратило средства местного бюджета на сумму 63 185 гривен.

Кроме того, указанный чиновник внес в официальный документ – акт приемки выполненных строительных работ по установлению контроллера светофора заведомо ложные сведения, составил и выдал указанный заведомо ложный официальный документ.

В полиции в отношении указанного мужчины были открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог».

В настоящее время обвинительный акт в отношении чиновника направлен в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.