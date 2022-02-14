1000 грн єПідтримки можна витратити на оплату за газ Споживачі ТОВ «Сумигаз Збут» віком від 60 років можуть здійснити оплату за природний газ коштами, нарахованими за програмою єПідтримка. Використати ці кошти можна впродовж дев’яти місяців з дня зарахування.

Оплатити рахунок за газ за допомогою картки єПідтримка можна кількома способами:

- За допомогою кнопки «Сплатити за газ» на сайті ТОВ «Сумигаз Збут» https://smgaszbut.com.ua/

- Через Особистий кабінет ТВІЙ ГАЗЗБУТ

- Через Viber бот ТВІЙ ГАЗЗБУТ (На комп’ютері чи телефоні має бути встановлений Viber)

- Через сайти та мобільні додатки банків.

Якщо рахунок за газ більший, ніж сума на картці єПідтримка, можна сплатити ту суму, яка є на картці, а після цього зробити ще один платіж іншою карткою. Якщо рахунок за газ менший, ніж сума на картці єПідтримка, необхідно зазначити ту суму, яку бажаєте сплатити.

Номер картки єПідтримка - 16-значне число - можна дізнатися в мобільному додатку банку, який її видав.

Нагадаємо, щоб отримати 1000 грн єПідтримки потрібно:

- пройти повний курс вакцинації від COVID-19

- встановити мобільний додаток Дія і сформувати там COVID-сертифікат

- оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів Дії

- подати заявку в мобільному додатку Дія на отримання послуги єПідтримка.