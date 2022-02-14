1000 грн єПідтримки можна витратити на оплату за газ

Оплатити рахунок за газ за допомогою картки єПідтримка можна кількома способами:
- За допомогою кнопки «Сплатити за газ» на сайті ТОВ «Сумигаз Збут» https://smgaszbut.com.ua/
- Через Особистий кабінет ТВІЙ ГАЗЗБУТ
- Через Viber бот ТВІЙ ГАЗЗБУТ (На комп’ютері чи телефоні має бути встановлений Viber)
- Через сайти та мобільні додатки банків.
Якщо рахунок за газ більший, ніж сума на картці єПідтримка, можна сплатити ту суму, яка є на картці, а після цього зробити ще один платіж іншою карткою. Якщо рахунок за газ менший, ніж сума на картці єПідтримка, необхідно зазначити ту суму, яку бажаєте сплатити.
Номер картки єПідтримка - 16-значне число - можна дізнатися в мобільному додатку банку, який її видав.
Нагадаємо, щоб отримати 1000 грн єПідтримки потрібно:
- пройти повний курс вакцинації від COVID-19
- встановити мобільний додаток Дія і сформувати там COVID-сертифікат
- оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів Дії
- подати заявку в мобільному додатку Дія на отримання послуги єПідтримка.