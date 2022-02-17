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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:26549

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1408 человек

COVID-19 подтвердили у 1408 человек (Конотопский р-н – 324, Ахтырский р-н – 158, Роменский р-н – 110, Сумской р-н – 670, Шосткинский р-н – 146).

По состоянию на 17 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 177 041 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3151 летальных случай, за прошедшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 3, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 146 566 человек, из них за прошедшие сутки – 1522 (Конотопский р-н – 172, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 197, Сумской р-н – 441, Шосткинский р-н – 299).

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Общество Коронавирус
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Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
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Пригоди Дюймовочки
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Лідія Кретова
Лідія Кретова
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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