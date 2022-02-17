На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1408 человек COVID-19 подтвердили у 1408 человек (Конотопский р-н – 324, Ахтырский р-н – 158, Роменский р-н – 110, Сумской р-н – 670, Шосткинский р-н – 146).

По состоянию на 17 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 177 041 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3151 летальных случай, за прошедшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 3, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 146 566 человек, из них за прошедшие сутки – 1522 (Конотопский р-н – 172, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 197, Сумской р-н – 441, Шосткинский р-н – 299).