На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1408 человек

По состоянию на 17 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 177 041 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3151 летальных случай, за прошедшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 3, Шосткинский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 146 566 человек, из них за прошедшие сутки – 1522 (Конотопский р-н – 172, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 197, Сумской р-н – 441, Шосткинский р-н – 299).
COVID-19 подтвердили у 1159 человек (Конотопский р-н – 160, Ахтырский р-н – 105, Роменский р-н – 105, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 794 человек (Конотопский р-н – 222, Ахтырский р-н – 58, Роменский р-н – 152, Сумской р-н –...
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Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации доложил главный государственный санитарный врач области Владимир Збаражский....
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