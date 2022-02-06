ФК «Тростянец» провел второй матч межсезонья 16 февраля в Харькове ФК «Тростянец» провел второй контрольный поединок во время зимних сборов.

Соперником был ФК «Волчанск», который также играет во второй лиге. В первом тайме тростянчане пропустили мяч в свои ворота, но в конце второго тайма сравняли - 1:1. Голы забивали: Богачансткий – Тишининов.