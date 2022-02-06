Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:39235

ФК «Тростянец» провел второй матч межсезонья

16 февраля в Харькове ФК «Тростянец» провел второй контрольный поединок во время зимних сборов.

Соперником был ФК «Волчанск», который также играет во второй лиге.

В первом тайме тростянчане пропустили мяч в свои ворота, но в конце второго тайма сравняли - 1:1. Голы забивали: Богачансткий – Тишининов.

Спорт ФК Тростянец Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В ФК «Альянс» пополнение
Вчера 13:10

В ФК «Альянс» пополнение

Липоводолинский «Альянс» подписал еще одного новичка....

ФК «Альянс» выиграл третий матч межсезонья
10.02.2022 16:26

ФК «Альянс» выиграл третий матч межсезонья

Сегодня, 10 февраля, липоводолинский «Альянс» сыграл третий матч в рамках первого сбора перед весенней частью чемпионата Украины в первой лиге....

Сумской футболист с «Динамо» вышел в 1/8 финалу юношеской Лиги чемпионов
10.02.2022 11:24

Сумской футболист с «Динамо» вышел в 1/8 финалу юношеской Лиги чемпионов

Команда киевского «Динамо» U19 осталась единственным представителем Украины в еврокубках....

ФК «Тростянец» выиграл в Сумах
10.02.2022 09:50

ФК «Тростянец» выиграл в Сумах

ФК "Тростянец" провел первый контрольный матч на зимних сборах....

ФК «Альянс» выиграл второй матч межсезонья
06.02.2022 09:09

ФК «Альянс» выиграл второй матч межсезонья

Сегодня, 5 февраля, в Байраке Роменского района прошел контрольный поединок между липоводолинским «Альянсом» и СК «Полтава»....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1408 человек
Сегодня 08:26
Сумчан приглашают принять участие в полумарафоне
Сегодня 09:45
Сумской художник предлагает обновить герб Сумщины
Сегодня 09:06
ФК «Тростянец» провел второй матч межсезонья
Сегодня 08:39
АФФК «Сумы» сыграет с «Кардиналом-Ривнестандарт» в субботу
Сегодня 08:02
Завтра Сумами пройдет колонна военной техники
Вчера 18:02
Сумчан запрошують на марш єдності
Вчера 17:56
Сумська обласна та Сумська міська рада виділили місцевій теробороні по 2 млн. грн
Вчера 17:36
У Сумах оголосили проведення архітектурного конкурсу на реконструкцію майдану Незалежності
Вчера 16:45
В Сумах пьяная водительница без прав устроила ДТП на мосту (видео)
Вчера 16:36
В Сумах планируют создать Центр олимпийской подготовки альпинистов
Вчера 16:02
Грохотник, спікальник, кінолог: які вакансії пропонує служба зайнятості Сумщини
Вчера 15:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

За двома зайцями
За двома зайцями
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Пригоди Дюймовочки
Пригоди Дюймовочки
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Лідія Кретова
Лідія Кретова
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.