ФК «Тростянец» провел второй матч межсезонья

Соперником был ФК «Волчанск», который также играет во второй лиге.
В первом тайме тростянчане пропустили мяч в свои ворота, но в конце второго тайма сравняли - 1:1. Голы забивали: Богачансткий – Тишининов.
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