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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:06240

Сумской художник предлагает обновить герб Сумщины

Сумской художник, советник главы Сумской ОГА Константин Аленинский предложил обновление герба Сумской области.

«Обратил внимание на символику Сумской области, на герб. Сравнил с гербами других областей и обнаружил отличительную черту: гербы украинских областей обновляются – к гербам прилагаются картуш и корона. Мы и в этом вопросе не в числе первых.

Полтавская область уже сделала соответствующие дополнения к своему гербу. Возможно, общественности нашей области нужно инициировать публичное обсуждение и открытый конкурс на дополнения к гербу области – картуш, корона?

Предоставляю свой первый вариант: картуш – верижица с листьями промышленной конопли, корона – 5 башен 5 районов области», - написал он в Фейсбуке.

Общество Герб Сумщины
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Пригоди Дюймовочки
Пригоди Дюймовочки
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Лідія Кретова
Лідія Кретова
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
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10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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