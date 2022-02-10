Сумской художник предлагает обновить герб Сумщины Сумской художник, советник главы Сумской ОГА Константин Аленинский предложил обновление герба Сумской области.

«Обратил внимание на символику Сумской области, на герб. Сравнил с гербами других областей и обнаружил отличительную черту: гербы украинских областей обновляются – к гербам прилагаются картуш и корона. Мы и в этом вопросе не в числе первых.

Полтавская область уже сделала соответствующие дополнения к своему гербу. Возможно, общественности нашей области нужно инициировать публичное обсуждение и открытый конкурс на дополнения к гербу области – картуш, корона?

Предоставляю свой первый вариант: картуш – верижица с листьями промышленной конопли, корона – 5 башен 5 районов области», - написал он в Фейсбуке.