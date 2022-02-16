На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 1159 человек: 20 летальных случаев COVID-19 подтвердили у 1159 человек (Конотопский р-н – 160, Ахтырский р-н – 105, Роменский р-н – 105, Сумской р-н – 643, Шосткинский р-н – 146).

По состоянию на 16 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 175 633 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3140 летальных исходов, за минувшие сутки – 20 (Конотопский р-н – 9, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 145 444 человек, из них за прошедшие сутки – 1599 (Конотопский р-н – 201, Ахтырский р-н – 336, Роменский р-н – 36, Сумской р-н – 821, Шосткинский р-н – 205).