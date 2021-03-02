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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:32194

В Сумах хотят потратить на уборку остановок в 6 раз больше, чем в прошлом году

На обслуживание сумских остановок претендуют два предприятия.

21 февраля в системе ProZorro состоится аукцион по закупкам услуг по содержанию посадочных площадок на остановках общественного транспорта в Сумах в 2022 году.

Заказчик услуг – департамент инфраструктуры города Сумского городского совета, ожидаемая стоимость – 14 152 904 грн.

Заявления на участие в тендере подавали четыре предприятия. Но предложения двух из них – ООО «Тиан-Сервис» и КП «Паркинг» – были отклонены заказчиком на этапе преквалификации из-за несоответствия тендерной документации.

Двое других участников – КП «Дорремстрой» и ГП «Сумский облавтодор» – допущены к аукциону.

Подробности – здесь.

Напомним, что в 2021 году тендер на уборку остановок в Сумах выиграло КП «Дорремстрой». В конце года департамент инфраструктуры продлил срок действия договора до 15 марта 2022 года для проведения нового тендера на указанные услуги.

В 2021 году цена основного договора на содержание остановок составила 2 699 994 грн., по дополнительному соглашению (1 января - 15 марта 2022 года) – 539 998 грн. Сколько средств фактически предусмотрено на эти услуги в бюджете Сумской ТГ на 2022 год и соответствует ли сумма ожидаемой стоимости, которую объявил заказчик (14 млн. грн.) – пока неизвестно, сообщается на сайте КП «Дорремстрой».

Общество Уборка остановок
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