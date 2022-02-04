АФФК «Сумы» сыграет с «Кардиналом-Ривнестандарт» в субботу

В Ривне команда Ярослава Песоцкого встретится с «Кардиналом-Ривнестандарт». Начало игры запланировано на 13 часов.
Сейчас «Сумы» с 13 очками занимают восьмую строчку в турнирной таблице, а хозяева – четвертые (22 балла).
Сегодня, 11 февраля, стартовал третий круг чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
Сегодня, 11 февраля, стартует третий круг чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
В пятницу, 11 февраля, стартует третий круг чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
Сборная Украины с сумчанином Артемом Фаренюком в составе не сумела обыграть сборную Испании в борьбе за бронзовые медали футзального Евро-2022....
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