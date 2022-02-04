АФФК «Сумы» сыграет с «Кардиналом-Ривнестандарт» в субботу В субботу, 20 февраля, «Сумы» сыграют календарный матч 20-го тура Экстра-лиги.

В Ривне команда Ярослава Песоцкого встретится с «Кардиналом-Ривнестандарт». Начало игры запланировано на 13 часов.

Сейчас «Сумы» с 13 очками занимают восьмую строчку в турнирной таблице, а хозяева – четвертые (22 балла).