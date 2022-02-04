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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02288

АФФК «Сумы» сыграет с «Кардиналом-Ривнестандарт» в субботу

В субботу, 20 февраля, «Сумы» сыграют календарный матч 20-го тура Экстра-лиги.

В Ривне команда Ярослава Песоцкого встретится с «Кардиналом-Ривнестандарт». Начало игры запланировано на 13 часов.

Сейчас «Сумы» с 13 очками занимают восьмую строчку в турнирной таблице, а хозяева – четвертые (22 балла).

Спорт АФФК Сумы Футзал
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За двома зайцями
За двома зайцями
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Пригоди Дюймовочки
Пригоди Дюймовочки
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Лідія Кретова
Лідія Кретова
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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