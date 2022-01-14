Сумская полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений Сотрудники Сумского районного управления полиции разыскивают Сенищ Олега Валерьевича и Клипу Сергея Александровича.

От исполнения приговора суда скрывается Сенищ Олег Валерьевич, 1985 года, уроженец Донецкой области, г. Горловка, житель Сумской области, с. Порозок. Мужчина разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Приметы разыскиваемого: 35-40 лет, рост 170-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, темные волосы короткие, нос прямой, глаза серые, темные брови густые.

Работники Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение Клипы Сергея Александровича, 1978 года, уроженца и жителя Сумской области, с. Железняк, скрывается от органов досудебного расследования по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины.

Его приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-180 см., среднего телосложения, лицо овальное, темные волосы короткие, имеет залысины, нос кривой.

Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение разыскиваемых лиц, просьба срочно сообщить об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 или по телефонам: (0542) 667 – 205, 095-189-06-52, 099-418-96-01 или на спецлинию «102».

Анонимность гарантирована, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.