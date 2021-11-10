В Сумах полицейские обнаружили мужчину, который находился в розыске

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили мужчину в областном центре. Еще в прошлом году судом он был объявлен в розыск за уклонение от ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 257 "Бандитизм", ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», ч. 4 ст. 187 "Разбой", ч. 1 ст. 129 «Угроза убийством» Уголовного кодекса Украины.
За совершенное ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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