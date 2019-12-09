Госпредприятие «Дороги Сумщины» купило три Skoda Karoq ГП «Дороги Сумщины» по результатам открытых торгов подписали договор на поставку трех автомобилей Skoda Karoq общей стоимостью 2,365 млн гривен

Об этом пишет 368.media со ссылкой информацию на портале ProZorro.

Согласно требованиям тендера, автомобили Skoda Karoq или еквивалент должны быть оборудованы двигателем 1.4 TSI, автоматической коробкой передач и изготовлены в 2022 году. Также автомобили должны соответствовать комплектации Style.

Участие в тендере взяли две компании ООО «Автотрейдинг Винница» с предложением 2,369 млн гривен и ООО «Автоцентр-С» с предложением 2,365 млн гривен. В ходе аукциона компании не торговались.