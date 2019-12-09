Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54262

Госпредприятие «Дороги Сумщины» купило три Skoda Karoq

ГП «Дороги Сумщины» по результатам открытых торгов подписали договор на поставку трех автомобилей Skoda Karoq общей стоимостью 2,365 млн гривен

Об этом пишет 368.media  со ссылкой информацию на портале ProZorro.

Согласно требованиям тендера, автомобили Skoda Karoq или еквивалент должны быть оборудованы двигателем 1.4 TSI, автоматической коробкой передач и изготовлены в 2022 году. Также автомобили должны соответствовать комплектации Style.

Участие в тендере взяли две компании ООО «Автотрейдинг Винница» с предложением 2,369 млн гривен и ООО «Автоцентр-С» с предложением 2,365 млн гривен. В ходе аукциона компании не торговались.

Победитель торгов ООО «Автоцентр-С» зарегистрирован в Сумах в 2007 году с уставным капиталом 40 тыс. гривен. Компания принадлежит Дмитрию Сорокину и занимается торговлей автомобилями.
Общество Дороги Сумщины
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

«Дороги Сумщини»: три фірми викинули за ті ж недоліки, з якими віддали перемогу «Інейтсу»
13.08.2020 10:33

«Дороги Сумщини»: три фірми викинули за ті ж недоліки, з якими віддали перемогу «Інейтсу»

7 серпня Державне підприємство «Дороги Сумщини» підписало два договори з ТОВ «Інейтс» на поточний середній ремонт місцевих доріг загальною...

Дорогами Сумщины опять занимаются «Дороги Сумщины»
03.04.2020 16:00

Дорогами Сумщины опять занимаются «Дороги Сумщины»

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко подписал распоряжение об определении заказчика по текущему среднему ремонту улиц и дорог коммунальной собственности в...

Губернатор Сумщины ликвидировала «Дороги Сумщины», оставив сами дороги без гарантийного ремонта
17.12.2019 11:26

Губернатор Сумщины ликвидировала «Дороги Сумщины», оставив сами дороги без гарантийного ремонта

Госпредприятие «Дороги Сумщины» начало процедуру ликвидации согласно распоряжению и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирины Купрейчик....

И.о. губернатора Сумщины хочет исправить ошибку предшественника
09.12.2019 11:50

И.о. губернатора Сумщины хочет исправить ошибку предшественника

Облгосадминистрация инициирует ликвидацию государственного предприятия «Дороги Сумщины»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.