Сумские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в грабеже

Мужчина скрывается от органов власти во избежание наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.
Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, овальное лицо, волосы русые.
Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой: если кому-либо известна любая информация, которая поможет установить местонахождение преступников, сообщите пожалуйста на спецлинию «102».
Анонимность гарантирована, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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