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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:27507

Сумские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в грабеже

Сотрудники Сумского районного управления полиции разыскивают Токача Василия Юрьевича, уроженца Закарпатской области, жителя Сумского района, с. Юнаковка.

Мужчина скрывается от органов власти во избежание наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, овальное лицо, волосы русые.

Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой: если кому-либо известна любая информация, которая поможет установить местонахождение преступников, сообщите пожалуйста на спецлинию «102».

Анонимность гарантирована, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Розыск
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