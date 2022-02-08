Сумщина остается в «оранжевой» зоне Такое решение внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Участие в заседании от Сумщины принял в режиме видеоселекторной связи глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Заслушав Министра здравоохранения Виктора Ляшко по стабилизации ситуации с COVID-19 в ряде областей, в том числе и на Сумщине, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение оставить на Сумщине оранжевый уровень эпидопасности.

Справочно

На сегодня на Сумщине наблюдаются признаки стабилизации эпидемической ситуации с COVID-19 в области. Снижение регистрируется на территории большинства территориальных громад. И согласно прогнозам, тенденция к снижению будет продолжаться и дальше.

Кроме того, сейчас динамика уровня госпитализации в области – менее 50%. По состоянию на вчера показатель равнялся 7,6%.

Также в области показатель загруженности коек с кислородом меньше 65%, по состоянию на 14 февраля он составлял 50,6%. Темпы роста этого показателя замедляются.