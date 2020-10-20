Полицейские Сумщины разыскивают мужчину по подозрению в совершении преступлений Сотрудники отделения полиции №1 (г. Белополье) устанавливают местонахождение Руслана Владимировича Василькова, 1991 года, уроженца г. Дзержинск, жителя г. Белополья.

Мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 «Разбой» и ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Его приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, плечи опущены вниз, смуглее овальное лицо, лоб по высоте высокий отклоненный назад, брови дугообразные черного цвета, глаза карие, нос средний прямой, губы толстые с выступанием нижней, уши овальные, подбородок вертикальный, черные короткие волосы.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна любая информация, которая поможет в поиске Руслана Василькова, сообщите в отделение полиции №1 (г. Белополье) по адресу г. Белополье, ул. Соборная, 76 или по телефонам: 9-12-80, 050 327 87 85 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.