На Сумщине полицейские разыскивают мужчину, осужденного за убийство

Злоумышленник уклоняется от исполнения приговора суда по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, плечи опущены вниз, лицо овальное смуглое, глаза зеленые, волосы черного цвета.
Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой: если кому-либо известна любая информация, которая поможет установить местонахождение преступников, сообщите пожалуйста на спецлинию «102».
Анонимность гарантирована, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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