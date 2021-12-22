На Сумщине полицейские разыскивают мужчину, осужденного за убийство Полицейские отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение Мыслывченко Игоря Александровича, последнее место жительства с. Виры.

Злоумышленник уклоняется от исполнения приговора суда по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, плечи опущены вниз, лицо овальное смуглое, глаза зеленые, волосы черного цвета.

Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой: если кому-либо известна любая информация, которая поможет установить местонахождение преступников, сообщите пожалуйста на спецлинию «102».

Анонимность гарантирована, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.