Активні сумчани весною можуть взяти участь Всеукраїнському форумі

Захід присвячено питанням соціальної активності, сталого розвитку, волонтерського руху, корпоративної соціальної відповідальності тощо.
Форум відбуватиметься з 9 до 31 березня 2022 року онлайн з використанням платформи Zoom та трансляцією на офіційній Facebook-сторінці.
До участі в національному та регіональному етапах запрошуються представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевих та закордонних інститутів громадянського суспільства, активісти молодіжного громадського руху, бізнесу та засобів масової інформації, волонтери, лідери учнівського й студентського самоврядування, благодійники, донори.
Зареєструватися можна за цим посиланням до 5 березня 2022 року включно.
Організатор заходу – Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Всеукраїнського молодіжного центру, Національної молодіжної ради України.
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