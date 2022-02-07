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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:38213

Активні сумчани весною можуть взяти участь Всеукраїнському форумі

До 5 березня сумчани можуть зареєструватися на участь у VIІІ Всеукраїнському форумі взаємодії та розвитку, що об’єднає понад 700 спікерів.

Захід присвячено питанням соціальної активності, сталого розвитку, волонтерського руху, корпоративної соціальної відповідальності тощо.

Форум відбуватиметься з 9 до 31 березня 2022 року онлайн з використанням платформи Zoom та трансляцією на офіційній Facebook-сторінці

До участі в національному та регіональному етапах запрошуються представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевих та закордонних інститутів громадянського суспільства, активісти молодіжного громадського руху, бізнесу та засобів масової інформації, волонтери, лідери учнівського й студентського самоврядування, благодійники, донори.

Зареєструватися можна за цим посиланням до 5 березня 2022 року включно.

Організатор заходу – Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Всеукраїнського молодіжного центру, Національної молодіжної ради України.

Общество Анонс
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