Активні сумчани весною можуть взяти участь Всеукраїнському форумі

Захід присвячено питанням соціальної активності, сталого розвитку, волонтерського руху, корпоративної соціальної відповідальності тощо.

Форум відбуватиметься з 9 до 31 березня 2022 року онлайн з використанням платформи Zoom та трансляцією на офіційній Facebook-сторінці.

До участі в національному та регіональному етапах запрошуються представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевих та закордонних інститутів громадянського суспільства, активісти молодіжного громадського руху, бізнесу та засобів масової інформації, волонтери, лідери учнівського й студентського самоврядування, благодійники, донори.

Зареєструватися можна за цим посиланням до 5 березня 2022 року включно.

Організатор заходу – Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Всеукраїнського молодіжного центру, Національної молодіжної ради України.