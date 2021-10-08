Одиннадцатая сессия Сумского областного совета созывается на среду Соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Виктор Федорченко.

Сессия созывается, учитывая инициативу депутатской фракции «Слуга народа» Сумского областного совета, учитывая необходимость содействия развертыванию батальонов и предоставление финансовой поддержки Сумской бригаде территориальной обороны, и в связи с необходимостью внесения изменений в областной бюджет на 2022 год.

Пленарное заседание одиннадцатой сессии состоится 16 февраля 2022 в 14 часов в помещении административного здания областного совета.

На рассмотрение областного совета будут внесены вопросы изменений в Комплексную областную программу «Правопорядок на 2021-2025 годы», изменения в решение Сумского областного совета от 22.12.2021 «Об областном бюджете Сумской области на 2022 год», обращение депутатов Сумского областного совета к жителям области.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений 16 февраля 2022 г. состоятся заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику). В этот же день в 13:00 в зале заседаний при главе областного совета пройдет заседание президиума облсовета.

Проведение заседаний постоянных комиссий, депутатских фракций, президиума и пленарного заседания одиннадцатой сессии будет осуществляться с соблюдением дополнительных противоэпидемических мероприятий.