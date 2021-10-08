Одиннадцатая сессия Сумского областного совета созывается на среду

Сессия созывается, учитывая инициативу депутатской фракции «Слуга народа» Сумского областного совета, учитывая необходимость содействия развертыванию батальонов и предоставление финансовой поддержки Сумской бригаде территориальной обороны, и в связи с необходимостью внесения изменений в областной бюджет на 2022 год.
Пленарное заседание одиннадцатой сессии состоится 16 февраля 2022 в 14 часов в помещении административного здания областного совета.
На рассмотрение областного совета будут внесены вопросы изменений в Комплексную областную программу «Правопорядок на 2021-2025 годы», изменения в решение Сумского областного совета от 22.12.2021 «Об областном бюджете Сумской области на 2022 год», обращение депутатов Сумского областного совета к жителям области.
С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений 16 февраля 2022 г. состоятся заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику). В этот же день в 13:00 в зале заседаний при главе областного совета пройдет заседание президиума облсовета.
Проведение заседаний постоянных комиссий, депутатских фракций, президиума и пленарного заседания одиннадцатой сессии будет осуществляться с соблюдением дополнительных противоэпидемических мероприятий.
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