Сессия Сумского облсовета пройдет 29 октября Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко подписал распоряжение о созыве сессии.

Восьмая сессия Сумского областного совета восьмого созыва состоится 29 октября 2021 года в 10:00 в помещении административного здания Сумской областной совет. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного совета Виктор Федорченко.

На рассмотрение депутатов выносится вопрос внесения изменений в областные программы, вопросы использования средств областного бюджета для выполнения полномочий депутатов Сумского областного совета в 2021 году, Об областной целевой комплексной программе «Молодежь Сумщины» на 2021-2025 годы, О Региональной целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2022-2024 годы, Об областном фонде охраны окружающей природной среды Сумской области.

Областные избранники рассмотрят прогноз областного бюджета Сумской области на 2022-2024 годы, будут выбирать кандидатуру представителя общественности в состав полицейской комиссии Управление патрульной полиции в Сумской области Департамента патрульной полиции, обработают имущественные и кадровые вопросы, сообщает сайт облсовета.