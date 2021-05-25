Сессия Сумского облсовета пройдет 29 октября

Восьмая сессия Сумского областного совета восьмого созыва состоится 29 октября 2021 года в 10:00 в помещении административного здания Сумской областной совет. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного совета Виктор Федорченко.
На рассмотрение депутатов выносится вопрос внесения изменений в областные программы, вопросы использования средств областного бюджета для выполнения полномочий депутатов Сумского областного совета в 2021 году, Об областной целевой комплексной программе «Молодежь Сумщины» на 2021-2025 годы, О Региональной целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2022-2024 годы, Об областном фонде охраны окружающей природной среды Сумской области.
Областные избранники рассмотрят прогноз областного бюджета Сумской области на 2022-2024 годы, будут выбирать кандидатуру представителя общественности в состав полицейской комиссии Управление патрульной полиции в Сумской области Департамента патрульной полиции, обработают имущественные и кадровые вопросы, сообщает сайт облсовета.
Сегодня, 23 июля, в Сумах началась 7-я сессия Сумского областного совета 9-го созыва....
Соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Виктор Федорченко....
18 июня возобновит свою работу пленарное заседание шестой сессии Сумского областного совета восьмого созыва....
Сегодня, 26 мая, в Сумах проходит сессия Сумского облсовета....
26 мая возобновит свою работу пленарное заседание шестой сессии Сумского областного совета восьмого созыва....