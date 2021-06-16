Сессию Сумского облсовета перенесли на 22 декабря Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение председателя областного совета от 06.12.2021 №120 «О созыве девятой сессии областного совета восьмого созыва».

Согласно документу, пленарное заседание девятой сессии будет проведено 22 декабря 2021 в 14 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.

Раньше планировалось его провести в пятницу, 17 декабря. Теперь же в среду пройдут сразу две сессии – в 9.00 городская, в 14.00 – областная.