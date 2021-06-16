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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:37203

Сессию Сумского облсовета перенесли на 22 декабря

Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение председателя областного совета от 06.12.2021 №120 «О созыве девятой сессии областного совета восьмого созыва».

Согласно документу, пленарное заседание девятой сессии будет проведено 22 декабря 2021 в 14 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.

Раньше планировалось его провести в пятницу, 17 декабря. Теперь же в среду пройдут сразу две сессии – в 9.00 городская, в 14.00 – областная.

Политика Сессия облсовета
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Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
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Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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