Сессию Сумского облсовета перенесли на 22 декабря

Согласно документу, пленарное заседание девятой сессии будет проведено 22 декабря 2021 в 14 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.
Раньше планировалось его провести в пятницу, 17 декабря. Теперь же в среду пройдут сразу две сессии – в 9.00 городская, в 14.00 – областная.
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