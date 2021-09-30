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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:49437

В Конотопской громаде хотят переименовать улицу в честь героя АТО

В исполнительный комитет городского совета Конотопа поступило предложение от старосты Подлипненского старостинского округа по поводу переименования улицы Короленко в с. Подлипное в честь погибшего воина в зоне АТО Гайдамаки Ярослава Владимировича.

Согласно Закону Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» в период с 14.02.2022 по 14.04.2022 года проводится общественное обсуждение по данному вопросу.

Предложения (замечания) присылать в письменной форме по адресу: г.Конотоп, пр.Мира,8 или по эл. адресу: arch-konotop@ukr.net до 10.04.2022, на устные вопросы обращаться по телефону 6 63 42.

Свои замечания и предложения по переименованию данной улицы могут предоставлять жильцы, проживающие на ней или имеющие в собственности объекты недвижимого имущества.

Общество Переименование улицы
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