Глава Сумского облсовета созывает срочную сессию

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Виктор Федорченко. Пленарное заседание созывается с целью обеспечения своевременного принятия неотложных мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, улучшения медицинского обслуживания населения области.
Десятая сессия состоится 25 января 2022 в 12 часов в помещении административного здания областного совета.
На рассмотрение депутатов выносятся вопросы изменений в бюджет Сумской области, Программы экономического и социального развития Сумской области и о безвозмездной передаче имущества из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области.
С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений 25 января будут проведены заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику). В 11.00 в этот же день при главе областного совета состоится заседание президиума областного совета.
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