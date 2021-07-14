Глава Сумского облсовета созывает срочную сессию Десятая сессия областного совета восьмого созыва состоится 25 января.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Виктор Федорченко. Пленарное заседание созывается с целью обеспечения своевременного принятия неотложных мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, улучшения медицинского обслуживания населения области.

Десятая сессия состоится 25 января 2022 в 12 часов в помещении административного здания областного совета.

На рассмотрение депутатов выносятся вопросы изменений в бюджет Сумской области, Программы экономического и социального развития Сумской области и о безвозмездной передаче имущества из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений 25 января будут проведены заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику). В 11.00 в этот же день при главе областного совета состоится заседание президиума областного совета.