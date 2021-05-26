Девятая сессия Сумского областного совета состоится 17 декабря Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 6 декабря, глава Сумского областного совета Виктор Федорченко.

В документе говорится, что пленарное заседание девятой сессии состоится 17 декабря 2021 в 10.00 в помещении административного здания Сумского областного совета.

На рассмотрение областного совета будут внесены вопросы бюджета, природоохранного фонда, принятия и изменений в областные программы, присуждение Сумской областной литературно-краеведческо-художественной премии в 2021 году, имущественные и кадровые вопросы.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений по указанным вопросам 15 декабря будут проведены заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику). Заседание президиума областного совета состоится 15 декабря в 15.00 в зале заседаний.

Проведение заседаний постоянных комиссий, депутатских фракций, президиума и пленарного заседания девятой сессии будет осуществляться с соблюдением дополнительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемий территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» для проведения массовых мероприятий в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности.