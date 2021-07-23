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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:09722

Депутаты Сумского облсовета опаздывают на срочную сессию (трансляция)

Сегодня, 25 января, на 12.00 назначена 10-я сессия Сумского облсовета.

Ее вчера назначил глава Сумского облсовета Виктор Федорченко, который обычно подписывает такие распоряжения за несколько недель до срока.

Пленарное заседание созывается с целью обеспечения своевременного принятия неотложных мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, улучшения медицинского обслуживания населения области, говорилось в сообщении на сайте облсовета.

Пока в зале нет кворума...

Политика Сессия облсовета
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
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14.30; 16.30; 19.45
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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