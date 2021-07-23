Депутаты Сумского облсовета опаздывают на срочную сессию (трансляция)

Ее вчера назначил глава Сумского облсовета Виктор Федорченко, который обычно подписывает такие распоряжения за несколько недель до срока.
Пленарное заседание созывается с целью обеспечения своевременного принятия неотложных мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, улучшения медицинского обслуживания населения области, говорилось в сообщении на сайте облсовета.
Пока в зале нет кворума...
Десятая сессия областного совета восьмого созыва состоится 25 января....
Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение председателя областного совета от 06.12.2021 №120 «О...
Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 6 декабря, глава Сумского областного совета Виктор Федорченко....
Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко подписал распоряжение о созыве сессии....
Сегодня, 23 июля, в Сумах началась 7-я сессия Сумского областного совета 9-го созыва....