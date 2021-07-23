Депутаты Сумского облсовета опаздывают на срочную сессию (трансляция) Сегодня, 25 января, на 12.00 назначена 10-я сессия Сумского облсовета.

Ее вчера назначил глава Сумского облсовета Виктор Федорченко, который обычно подписывает такие распоряжения за несколько недель до срока.

Пленарное заседание созывается с целью обеспечения своевременного принятия неотложных мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, улучшения медицинского обслуживания населения области, говорилось в сообщении на сайте облсовета.

Пока в зале нет кворума...