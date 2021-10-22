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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:57458

«Сумытеплоэнерго» только после подачи иска в суд вернуло долг поставщику

В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратилось ООО "Трубная металлургическая компания - Днепр" к ответчику ООО "Сумытеплоэнерго" о взыскании 694,7 тыс. грн задолженности по договору поставки и штрафные санкции.

Истец свои требования аргументирует тем, что согласно заключенному договору он выполнил свои обязательства перед «Сумытеплоэнерго», поставив трубы, но ответчик, нарушив предельный срок оплаты, не перечислил необходимую сумму средств. Этот факт подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами.

В ходе рассмотрения этого дела судом установлено, что ответчиком была произведена оплата основного долга в размере 668,4 тыс. грн, что подтверждается платежным поручением.

Проверив обстоятельства, связанные с правильностью осуществления расчета, учитывая установленный судом факт несвоевременной оплаты ответчиком товара, поставленного в сентябре 2021 года, суд считает правомерными и обоснованными требования истца относительно взыскания с ответчика пени в сумме 17,2 тыс. грн.

Согласно ч. 1 ст. 624 ГК Украины, если за нарушение обязательства установлена неустойка, то она подлежит взысканию в полном размере, независимо от возмещения убытков.

Суд, рассмотрев исковые требования по взысканию 3% годовых и инфляционных потерь, считает их обоснованными, правомерными и подлежащими взысканию. Суд удовлетворил требования истца, кроме взыскания основного долга, поскольку ответчик его уплатил в ходе рассмотрения дела, сообщает Хозяйственный суд Сумской области.

Экономика ООО «Сумытеплоэнерго»
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