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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:20599

Все сумские больницы и детсады с теплом, горячую воду тоже дали

ООО «Сумытеплоэнерго» обеспечило подачу тепла в детские сады, больницы и другие учреждений социальной сферы территории обслуживания ООО «КСПУ».

В связи с критической ситуацией, сложившейся перед началом отопительного сезона для потребителей КСПУ, а именно - из-за неготовности Котельной, менеджменту ООО «Сумытеплоэнерго» удалось найти конструктивное решение и оказать помощь городу путем обеспечения всех бюджетных учреждений отоплением.

Также предприятие продолжит поставлять горячую воду жителям всего города, поскольку имеет для этого достаточные производственные мощности и технические возможности.

Для потребителей всех категорий, в пределах территории обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго», отопительный период начат вовремя, сообщает пресс-служба предприятия.

Тем временем жилые дома в зоне КСПУ по-прежнему без тепла...

Общество ООО «Сумытеплоэнерго» Отопление
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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