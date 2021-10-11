Все сумские больницы и детсады с теплом, горячую воду тоже дали ООО «Сумытеплоэнерго» обеспечило подачу тепла в детские сады, больницы и другие учреждений социальной сферы территории обслуживания ООО «КСПУ».

В связи с критической ситуацией, сложившейся перед началом отопительного сезона для потребителей КСПУ, а именно - из-за неготовности Котельной, менеджменту ООО «Сумытеплоэнерго» удалось найти конструктивное решение и оказать помощь городу путем обеспечения всех бюджетных учреждений отоплением.

Также предприятие продолжит поставлять горячую воду жителям всего города, поскольку имеет для этого достаточные производственные мощности и технические возможности.

Для потребителей всех категорий, в пределах территории обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго», отопительный период начат вовремя, сообщает пресс-служба предприятия.

Тем временем жилые дома в зоне КСПУ по-прежнему без тепла...