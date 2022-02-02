На Сумщине самый высокий уровень заболеваемости COVID-19, но она по-прежнему оранжевая

В Украине по состоянию на 14 февраля в "красной" зоне карантина находятся пять областей: Ровенская, Ивано-Франковская, Луганская, Хмельницкая, Закарпатская, свидетельствуют данные Минздрава.
В оранжевой зоне находится 17 областей.
Желтому уровню эпидемической опасности соответствует Киев, Харьковская и Полтавская области.
Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области (1991), Житомирской области (1978) и Хмельницкой области (1956).
Показатель уровня госпитализаций превышен в 14 областях. Ни в одной области не превышен показатель загруженности коек с кислородом и динамики госпитализации.
Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации доложил главный государственный санитарный врач области Владимир Збаражский....
COVID-19 подтвердили у 500 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 1527 человек (Конотопский р-н – 105, Ахтырский р-н – 157, Роменский р-н – 68, Сумский р-н –...
COVID-19 подтвердили у 1671 человека (Конотопский р-н – 280, Ахтырский р-н – 152, Роменский р-н – 135, Сумской р-н –...