На Сумщине самый высокий уровень заболеваемости COVID-19, но она по-прежнему оранжевая Красному уровню эпидемической опасности соответствует пять областей.

В Украине по состоянию на 14 февраля в "красной" зоне карантина находятся пять областей: Ровенская, Ивано-Франковская, Луганская, Хмельницкая, Закарпатская, свидетельствуют данные Минздрава.

В оранжевой зоне находится 17 областей.

Желтому уровню эпидемической опасности соответствует Киев, Харьковская и Полтавская области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области (1991), Житомирской области (1978) и Хмельницкой области (1956).

Показатель уровня госпитализаций превышен в 14 областях. Ни в одной области не превышен показатель загруженности коек с кислородом и динамики госпитализации.