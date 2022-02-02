На Сумщине уровень заболеваемости COVID-19 впервые с начала года снизился Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации доложил главный государственный санитарный врач области Владимир Збаражский.

Так, впервые с начала года зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19. Таким образом, подтверждается наблюдение других стран относительно фазы подъема волны в течение 3-5 недель, после чего следует фаза снижения.

Владимир Збаражский отметил еще несколько положительных моментов. В частности, это уменьшение положительности образцов, исследованных в ПЦР, хотя данный показатель все еще высок. Также наблюдается увеличение количества громад, в которых зарегистрирован спад заболеваемости. Такая тенденция зафиксирована на территории 28 громад против 19 на прошлой неделе.

По словам главного санитарного врача, пока показатель заболеваемости снизился до 1991 на 100 тысяч населения. Тем не менее, уровень заболеваемости все еще остается очень высоким, и Сумщина по этому показателю находится среди антилидеров. Как позитив, загруженность коек с кислородом несколько снизилась.

Так, по интенсивным показателям на 6 неделе года наиболее самыми пораженными территориями были Нижнесыроватская, Бездрицкая, Вильшанская, Сумская, Степановская, Бурынская, Шалыгинская громады.