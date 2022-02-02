Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:05593

На Сумщине уровень заболеваемости COVID-19 впервые с начала года снизился

Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации доложил главный государственный санитарный врач области Владимир Збаражский.

Так, впервые с начала года зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19. Таким образом, подтверждается наблюдение других стран относительно фазы подъема волны в течение 3-5 недель, после чего следует фаза снижения.

Владимир Збаражский отметил еще несколько положительных моментов. В частности, это уменьшение положительности образцов, исследованных в ПЦР, хотя данный показатель все еще высок. Также наблюдается увеличение количества громад, в которых зарегистрирован спад заболеваемости. Такая тенденция зафиксирована на территории 28 громад против 19 на прошлой неделе.

По словам главного санитарного врача, пока показатель заболеваемости снизился до 1991 на 100 тысяч населения. Тем не менее, уровень заболеваемости все еще остается очень высоким, и Сумщина по этому показателю находится среди антилидеров. Как позитив, загруженность коек с кислородом несколько снизилась.

Так, по интенсивным показателям на 6 неделе года наиболее самыми пораженными территориями были Нижнесыроватская, Бездрицкая, Вильшанская, Сумская, Степановская, Бурынская, Шалыгинская громады.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине самый высокий уровень заболеваемости COVID-19, но она по-прежнему оранжевая
Сегодня 15:51

На Сумщине самый высокий уровень заболеваемости COVID-19, но она по-прежнему оранжевая

Красному уровню эпидемической опасности соответствует пять областей....

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 500 человек
Сегодня 08:46

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 500 человек

COVID-19 подтвердили у 500 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...

В Сумах за воскресенье 190 новых больных коронавирусом
Сегодня 08:42

В Сумах за воскресенье 190 новых больных коронавирусом

Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1527 человек
Вчера 08:50

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1527 человек

COVID-19 подтвердили у 1527 человек (Конотопский р-н – 105, Ахтырский р-н – 157, Роменский р-н – 68, Сумский р-н –...

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1671 человека: 21 летальный исход
12.02.2022 09:23

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1671 человека: 21 летальный исход

COVID-19 подтвердили у 1671 человека (Конотопский р-н – 280, Ахтырский р-н – 152, Роменский р-н – 135, Сумской р-н –...

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 500 человек
Сегодня 08:46
Жителя Сумщины могут посадить за два спиленных дерева в лесу
Сегодня 16:29
В Сумах маршрутка чуть не врезалась в остановку возле школы
Сегодня 16:07
«Сумытеплоэнерго» только после подачи иска в суд вернуло долг поставщику
Сегодня 15:57
На Сумщине самый высокий уровень заболеваемости COVID-19, но она по-прежнему оранжевая
Сегодня 15:51
С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммуналку за «вакцинальную» тысячу
Сегодня 15:45
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 15:30
Свыше 17 тысяч жителей Сумщины получили бустерную дозу вакцины от COVID-19
Сегодня 15:19
Сумские хоккеистки стали чемпионками Украины
Сегодня 14:56
В Сумском СИЗО и колонии поймали телефонных мошенников
Сегодня 14:10
На Сумщине уровень заболеваемости COVID-19 впервые с начала года снизился
Сегодня 14:05
На Сумщине Госгеокадастр незаконно раздает заповедные земли
Сегодня 13:24
view counter
view counter

Статьи

Как правильно выбрать освещение для грузовых авто и прицепов ®
Сегодня 12:37
Преимущества стандартной программы КАСКО
12.02.2022 17:22
Сумской водоканал объяснил, что такое абонплата
11.02.2022 11:19
Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
10.02.2022 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
10.02.2022 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.