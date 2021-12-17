На Сумщине Госгеокадастр незаконно раздает заповедные земли Прокуратура добилась возвращения из незаконного владения земельного участка на Сумщине стоимостью 5,3 млн грн.

Ахтырская окружная прокуратура в Сумском апелляционном суде отстояла решение Великописаревского районного суда, которым в пользу Великописаревского поселкового совета из незаконного владения возвращен земельный участок природно-заповедного фонда площадью 2 га и стоимостью 5,3 млн грн.

Прокуратура установила, что в 2020 году приказом Главного управления Госгеокадастра в Сумской области физическому лицу для ведения личного сельского хозяйства передан в собственность земельный участок площадью 2 га. Однако указанная земля расположена на землях природно-заповедного фонда, поэтому не может быть передана в частную собственность. Указанные нарушения требований действующего законодательства Украины явились основанием для обращения прокуратуры в суд. Суд первой и апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.