На Сумщине Госгеокадастр незаконно раздает заповедные земли

Ахтырская окружная прокуратура в Сумском апелляционном суде отстояла решение Великописаревского районного суда, которым в пользу Великописаревского поселкового совета из незаконного владения возвращен земельный участок природно-заповедного фонда площадью 2 га и стоимостью 5,3 млн грн.
Прокуратура установила, что в 2020 году приказом Главного управления Госгеокадастра в Сумской области физическому лицу для ведения личного сельского хозяйства передан в собственность земельный участок площадью 2 га. Однако указанная земля расположена на землях природно-заповедного фонда, поэтому не может быть передана в частную собственность. Указанные нарушения требований действующего законодательства Украины явились основанием для обращения прокуратуры в суд. Суд первой и апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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