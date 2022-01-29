Сумские лыжницы заняли последнее место в эстафете на Олимпиаде

Соревнования еще не завершились, но сборная Украины с тремя представительницами Сумщины в составе, уже завершила гонку, так как отстала на круг (2,5 км) от лидеров еще до второй передачи эстафеты. Так что поучаствовали в олимпийской гонке только Валентина Каминская и конотопчанка Марина Анцыбор. Наши Виктория Олех и Дарья Рублева даже не выходили на лыжню.
В итоге наши 18-е. За 7,5 км из 20 наши отстали от лидеров больше, чем на 5 минут.
Украинцы выступят в четырех видах спорта, сумчане – в двух....
Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх в Китае прошла спринтерская гонка у женщин....
Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх прошла лыжная гонка классическим стилем на 15 км....
Украинцы выступят в шести видах спорта, а наши – в двух....
COVID-19 продолжает безжалостно атаковать украинскую делегацию....