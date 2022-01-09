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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Службе автодорог Сумщины утверждают, что проезд в области обеспечен

Служба автодорог Сумской области сообщает о состоянии проезда по дорогам государственного значения на утро 12 февраля: проезд обеспечен.

Для борьбы с непогодой было задействовано:

- 56 единиц техники;

- 75 работников;

- использовано 373 тонны песчано-солевой смеси и 15 тонн соли.

Погодные условия на территории Сумской области на выходных:

12 февраля: облачно с прояснениями, ночью снег, днем небольшие осадки, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -2..+3°С.

13 февраля: переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем -4..+1°С.

Список мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования: https://bit.ly/3DeFe6w.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области по телефону +38-050-307-56-92.

Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию во время управления транспортными средствами, перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций.

Общество Служба автомобильных дорог Уборка снега
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