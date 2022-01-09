В Службе автодорог Сумщины утверждают, что проезд в области обеспечен

Для борьбы с непогодой было задействовано:
- 56 единиц техники;
- 75 работников;
- использовано 373 тонны песчано-солевой смеси и 15 тонн соли.
Погодные условия на территории Сумской области на выходных:
12 февраля: облачно с прояснениями, ночью снег, днем небольшие осадки, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -2..+3°С.
13 февраля: переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем -4..+1°С.
Список мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования: https://bit.ly/3DeFe6w.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области по телефону +38-050-307-56-92.
Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию во время управления транспортными средствами, перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций.
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