На Сумщине полицейские остановили водителя, который незаконно перевозил горючее

Вчера во время патрулирования Сумского района полицейские обнаружили грузовой автомобиль, перевозивший опасный груз, а именно сжиженный газ. Проверив документы совместно с работниками Управления стратегических расследований, правоохранители установили, что товарно-транспортная накладная не зарегистрирована в Едином реестре акцизных накладных.
Работники группы реагирования патрульной полиции Сумского района составили в отношении водителя протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение порядка проведения хозяйственной деятельности».
В то же время сотрудники Управления патрульной полиции составили протокол в отношении мужчины за нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами, что предусмотрено ст. 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, при составлении административных материалов полицейские выявили признаки подделки товарно-транспортной накладной и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Документ изъят и будет направлен на экспертное исследование.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.