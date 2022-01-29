Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:21275

На Сумщине полицейские остановили водителя, который незаконно перевозил горючее

Сотрудники Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области в рамках целевых мер по противодействию незаконному обороту горючего обнаружили мужчину, который перевозил 18 тонн сжиженного газа, не имея соответствующих разрешительных документов.

Вчера во время патрулирования Сумского района полицейские обнаружили грузовой автомобиль, перевозивший опасный груз, а именно сжиженный газ. Проверив документы совместно с работниками Управления стратегических расследований, правоохранители установили, что товарно-транспортная накладная не зарегистрирована в Едином реестре акцизных накладных.

Работники группы реагирования патрульной полиции Сумского района составили в отношении водителя протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение порядка проведения хозяйственной деятельности».

В то же время сотрудники Управления патрульной полиции составили протокол в отношении мужчины за нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами, что предусмотрено ст. 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, при составлении административных материалов полицейские выявили признаки подделки товарно-транспортной накладной и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Документ изъят и будет направлен на экспертное исследование.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1671 человека: 21 летальный исход
Сегодня 09:23
В Сумах столкнулись Volkswagen и Chevrolet
Сегодня 10:51
В Сумах полицейские оперативно разыскали без вести пропавшую мать с детьми
Сегодня 10:27
На Сумщине полицейские остановили водителя, который незаконно перевозил горючее
Сегодня 10:21
Сумские лыжницы заняли последнее место в эстафете на Олимпиаде
Сегодня 10:12
Сумской теннисист выиграл киевский турнир
Сегодня 10:00
В Службе автодорог Сумщины утверждают, что проезд в области обеспечен
Сегодня 09:56
Сумские гандболисты проиграли в Хмельницком
Сегодня 09:48
С понедельника у роменских школьников восстановляется очная форма обучения
Сегодня 09:22
В Сумах автоледи на Subaru устроила ДТП
Сегодня 08:29
Сегодня лыжницы и биатлонисты с Сумщины выступят на Олимпиаде
Сегодня 08:00
В Сумы приехали очередные китайские инвесторы
Вчера 17:59
view counter
view counter

Статьи

Сумской водоканал объяснил, что такое абонплата
Вчера 11:19
Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
10.02.2022 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
10.02.2022 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.