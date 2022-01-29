На Сумщине полицейские остановили водителя, который незаконно перевозил горючее Сотрудники Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области в рамках целевых мер по противодействию незаконному обороту горючего обнаружили мужчину, который перевозил 18 тонн сжиженного газа, не имея соответствующих разрешительных документов.

Вчера во время патрулирования Сумского района полицейские обнаружили грузовой автомобиль, перевозивший опасный груз, а именно сжиженный газ. Проверив документы совместно с работниками Управления стратегических расследований, правоохранители установили, что товарно-транспортная накладная не зарегистрирована в Едином реестре акцизных накладных.

Работники группы реагирования патрульной полиции Сумского района составили в отношении водителя протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение порядка проведения хозяйственной деятельности».

В то же время сотрудники Управления патрульной полиции составили протокол в отношении мужчины за нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами, что предусмотрено ст. 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, при составлении административных материалов полицейские выявили признаки подделки товарно-транспортной накладной и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Документ изъят и будет направлен на экспертное исследование.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.